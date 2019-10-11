HABER

Bakan Albayrak, Manisa’da MHP’li belediyeyi ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.10.2019 19:48 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad’dan Akçakale’ye yaptığı roketli saldırıda şehit düşen kamu görevlisi Cihan Güneş’in memleketi Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MHP’li Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı ziyaret etti.Bakan Albayrak’ı belediye binası önünde MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Karaca, Mahmut Süreyya Karaoğlu, Metin Durmaz ve MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın ile belediye personeli karşıladı.“Cumhurbaşkanımız ve sizlerin bizlere verdiğiniz sözler yerine geldi” diyen Başkan Kayda “Bugün itibari ile Salihli’de 15 bin doğalgaz abonesine ulaştık.

Terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad’dan Akçakale’ye yaptığı roketli saldırıda şehit düşen kamu görevlisi Cihan Güneş’in memleketi Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MHP’li Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı ziyaret etti.

Bakan Albayrak’ı belediye binası önünde MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Karaca, Mahmut Süreyya Karaoğlu, Metin Durmaz ve MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın ile belediye personeli karşıladı.

“Cumhurbaşkanımız ve sizlerin bizlere verdiğiniz sözler yerine geldi” diyen Başkan Kayda “Bugün itibari ile Salihli’de 15 bin doğalgaz abonesine ulaştık. 1 Kasım itibari ile abonelerimize doğalgazı vereceğiz. Organize Sanayi Bölgesi hattımızı da çektik” dedi. OSB hakkında Bakan Albayrak’a bilgiler veren Başkan Kayda “Şuan da 29 fabrika temel atıyor. Allah sizlerden razı olsun” dedi.

Başkan Kayda’ya görevinde başarılar dileyen Bakan Albayrak, doğalgazın ilçeye hayırlı olmasını diledi.
Bakan Albayrak’a Salihli Belediyesi ziyaretinde Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ve beraberindekiler eşlik etti.

PARTNERGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenlerGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenler
Bakan Soylu: PKK'yı alır DEAŞ'a üst üste koyar hepsini silerizBakan Soylu: PKK'yı alır DEAŞ'a üst üste koyar hepsini sileriz
Bakan Turhan: Emperyalist güçlerin beslemesi kalleşlerle barış olmaz (2)Bakan Turhan: Emperyalist güçlerin beslemesi kalleşlerle barış olmaz (2)

En Çok Okunan Haberler

Nusaybin'de gazetecilere ateş açıldı

Nusaybin'de gazetecilere ateş açıldı

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Putin'den harekatla ilgili ilk açıklama

Putin'den harekatla ilgili ilk açıklama

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

'Birlik ve beraberlikten nasibini almamış...'

'Birlik ve beraberlikten nasibini almamış...'

Türkiye'den çok sert tepki!

Türkiye'den çok sert tepki!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Diğer Haberler
Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Türkiye'den çok sert tepki!

MHP'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

MHP'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklama

HDP'den 'harekat' açıklaması!

Eski başbakanlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek telefonu

Eski başbakanlardan Erdoğan'a telefon!

Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

AK Parti'li Bozdağ'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

AK Parti'li Bozdağ'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.