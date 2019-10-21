Bakan Albayrak: Ödeme sistemi üzerinde bir tekele sahip olması ABD'nin ekonomik yaptırımları tehdit olarak kullanmasını sağlıyor

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Bütün ticaret sisteminin tek bir para birimine endeksli olması çok ciddi riskler oluşturuyor. Mesela uluslararası ödeme sistemi üzerinde bir tekele sahip olması ABD'nin ekonomik yaptırımları tehdit olarak kullanmasını sağlıyor siyasi sorunları çözmek için" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TRT World Forum'a katıldı. Berat Albayrak burada yaptığı konuşmasında, “Yeni bir dünya düzeni kurmalıyız, güç rekabetini bir kenara bırakmalıyız ki uluslararası ticaretteki gerilimleri azaltmalıyız. Ve Hain politikalardan kaçınmalıyız. Korumacı yaklaşım bize şu anda bunu gösteriyor. Bunun da ötesinde terör tehdidini azaltmalıyız ve serbest ticaretin önündeki engelleri kaldırmalıyız. Ticarette taraf olan kişiler, bunun dışındaki tüm taraflarda faydalanabilsin" dedi.

“DÖVİZDEKİ DEĞER KAYBINDAN TİCARET HACMİ DE ETKİLENİYOR"

Berat Albayrak, “Bir yandan da döviz konusu var. Bu açıdan baktığımızda dövizdeki değer kaybından ticaret hacmi de etkileniyor. Eğer ticareti ileri taşıyabilirsek, Dünya Ticaret Örgütü de şu anda bunu kullanıyor, bütün dünya çok daha iyi bir küresel entegrasyonu yakalayacak. Aynı zamanda uluslararası vergilendirmeyle ilgili reformlar, finansal iklim değişikliği ve yönetişimle ilgili mevzuatları geliştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.