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Bakan Albayrak oyunu kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 14:23 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, oylarını Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı

İSTANBUL (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, oyunu kullandı.

Bakan Albayrak, eşi Esra Albayrak ile oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.

Albayrak ve eşi Esra Albayrak daha sonra "3300" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle tokalaştı.

Gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine veren Albayrak, daha sonra görevliden oy pusulası ile zarfını aldı, kabine geçerek oyunu kullandı ve ardından zarfı sandığa attı.

Albayrak, oyunu kullandıktan sonra hayırlı olmasını temenni etti.

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Bakan Berat Albayrak Oy seçim

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