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Bakan Albayrak: "Özellikle haftasonundan itibaren mücadelenin logosunun bulunduğu afişlerin birçok mağaza ve dükkanlarda yer aldığını gördük."

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 10:59 | Son Güncelleme

Bakan Albayrak: "Özellikle haftasonundan itibaren mücadelenin logosunun bulunduğu afişlerin birçok mağaza ve dükkanlarda yer aldığını gördük."


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