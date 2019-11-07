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Bakan Albayrak Samsun'da ziyaretlerde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 15:25 | Son Güncelleme

Bakan Albayrak Samsun'da ziyaretlerde bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Samsun'da ziyaretlerde bulundu.

Albayrak, Samsun Sanayi ve Ticaret Odasınca düzenlenen "Türkiye için Değişim Başlıyor" etkinliğinin ardından Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti Samsun İl Başkanlığını ziyaret etti.

Çiçeklerle karşılanan Albayrak, İl Başkanı Ersan Aksu ile bir süre görüştükten sonra partililerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Ardından Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı ile Samsun Defterdarlığına giden Albayrak, yetkilerle görüştükten sonra kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.

İş yerlerini dolaşarak esnafa hayırlı işler dileyen Albayrak, esnafın ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Bir satıcıdan 15 simit alarak basın mensuplarına ikram eden Bakan Albayrak, kendisi de simidin tadına baktı.

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esnaf Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Samsun Samsun simidi

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