Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, "İVME Finansman Paketi ile sadece cari açığın azalmasına katkı vermekle kalmayacağız, sanayimizin ileri teknoloji üretim altyapısını daha da ileri taşıyacağız" dedi.

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak resmi sosyal medya hesabından İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi açıklamasının ardından bir paylaşımda bulunarak, "Ham madde ve ara mal imalatı, makine ve tarım sektörleri için devreye aldığımız İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstri) Finansman Paketi ile sadece cari açığın azalmasına katkı vermekle kalmayacağız, sanayimizin ileri teknoloji üretim altyapısını daha da ileri taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

