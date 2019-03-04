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Bakan Albayrak: Şubat ayı enflasyon rakamı alınan tedbirlerin etkisini gösteriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 11:18 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Şubat ayı enflasyon rakamlarına ilişkin, "Şubat ayı enflasyon rakamı alınan tedbirlerin etkisini gösteriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Şubat ayı enflasyon rakamlarına ilişkin, "Şubat ayı enflasyon rakamı alınan tedbirlerin etkisini gösteriyor. Enflasyon gerilemeye devam edecek. Özellikle yüzde 19.02'den yüzde 18.12'ye gerileyen çekirdek enflasyon, düşüş eğiliminin giderek belirginleştiğini ortaya koyuyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Şubat ayı enflasyon rakamlarını Twitter hesabından değerlendirdi. Albayrak, enflasyon rakamlarına ilişkin, "Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Şubat ayında yüzde 0,16 oranında gerçekleşerek beklentilerin altında arttı. Yıllık tüketici enflasyonu ise uzun bir süre sonrasında yüzde 19,67 gerçekleşerek yüzde 20 seviyesinin altında gerçekleşti. Şubat ayı enflasyon rakamı alınan tedbirlerin etkisini gösteriyor. Enflasyon gerilemeye devam edecek.Özellikle yüzde 19.02'den yüzde 18.12'ye gerileyen çekirdek enflasyon, düşüş eğiliminin giderek belirginleştiğini ortaya koyuyor. ÜFE’deki ciddi düşüş de, enflasyondaki düşüşün güçlenerek devam edeceğini gösteriyor. Gıda enflasyonun mevsimsel olumsuz etkiye rağmen, beklentilerin altında kalması Tanzim Satış kararının gıda fiyatlarını baskılamadaki başarısını göstermiştir. Önümüzdeki süreç için enflasyon açısından çok daha iyimseriz. Mevsimsel olumsuzlukların geride kalması ve ikinci çeyrekten itibaren özellikle gıda tarafında atacağımız yapısal adımlarla, yaz aylarından itibaren tüm kalemlerde güçlü düşüşler göreceğiz. 2019’u YEP’teki hedeflerimizden daha iyi bir performans ile kapatacağımıza ve tek haneli enflasyon hedefimize beklenenden daha kısa sürede ulaşacağımıza inancımız tam" ifadelerini kullandı.

ANKARA (DHA)

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