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Bakan Albayrak: Şubat ayını güçlü bir performans ile geride bıraktık

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 10:51 | Son Güncelleme

Bakan Albayrak: Şubat ayını güçlü bir performans ile geride bıraktık Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Şubat ayında konkordatolarda yüzde 50 düşüş yaşandığını, bir önceki aya göre 43,5 milyar TL'lik kredi büyümesi kaydedildiğini açıkladı.

Bakan Albayrak: Şubat ayını güçlü bir performans ile geride bıraktık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Şubat ayında konkordatolarda yüzde 50 düşüş yaşandığını, bir önceki aya göre 43,5 milyar TL'lik kredi büyümesi kaydedildiğini açıkladı.
Bakan Berat Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "Konkordatolardan çıkışların hızlanması, konkordato ilanlarında yüzde 50 üzerinde düşüş ve bir önceki aya göre 43,5 milyar TL'lik kredi büyümesi ile Şubat ayını reel sektör açısından güçlü bir performans ile geride bıraktık" dedi.
Bakan Albayrak'ın, 'Real sektörde dengelenme' başlıklı paylaştığı görselde ise, "2018 yılının son çeyreğinde 7 banka konkordatolu firmaların kredi borçlarının yapılandırılması konusunda çalışma başlattı. 48 firma feragat ile konkordatodan çıktı. Red, feragat ve yapılandırmaların tamamının etkisi ile toplamda 318 firma konkordatodan çıktı. Ocak ve Şubat aylarında yeni konkordato müracatlarında yüzde 50'den fazla düşüş yaşandı. 5,4 milyar TL'lik kredi konkordatodan çıktı. Çok yakın sürede yaklaşık 4,5 milyar TL kredinin yapılandırılarak konkordatodan çıkması sağlanacak. Şubat ayında Ocak ayına göre 43,5 milyar TL'lik bir kredi büyümesi gerçekleşti" ifadelerine yer verildi.

ANKARA, (DHA)

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