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Bakan Albayrak'tan Bahçeli'ye teşekkür mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2020 20:20 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye Twitter'dan teşekkür mesajı yayınladı. Albayrak,"Tüm gayreti ile Büyük ve Güçlü Türkiye idealini sahiplenen, siyasette gayesi millet olan sizlerin ekonomideki mücadelemize verdiği destek bizler için tarifsizdir." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak'tan Bahçeli'ye teşekkür mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın açıklaması şöyle:

"Tüm gayreti ile Büyük ve Güçlü Türkiye idealini sahiplenen, siyasette gayesi millet olan sizlerin ekonomideki mücadelemize verdiği destek bizler için tarifsizdir. Bu destek ile aşamayacağımız badire yoktur. Size ve şahsınızda MHP ailesine şükranlarımı sunarım."

BAHÇELİ: IMF HEYETİYLE OTEL LOBİLERİNDE KULÜS YAPANLAR TÜRKİYE EKONOMİSİNE ATIP TUTUYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün sosyal medya hesabından yaptıpı açıklalarda şu ifadeleri kullanmıştı:

"IMF heyetiyle otel lobilerinde kulis yapanlar Türkiye ekonomisine atıp tutuyorlar. Çok başarılı bulduğumuz Sayın Berat Albayrak’a verip veriştiriyorlar! İnsan da biraz edep olur, biraz erdem olur, Kemal Derviş’in yardakçıları, devşirilmiş ucubeler Türk milletini kandıramazlar.

Hep aynı terane! Hep aynı masal! Kasamız boşalmış; başka, IMF’ye gidilecekmiş; Ekonomi çok kötü yönetiliyormuş! Türkiye’ye siyaset vasıtasıyla hizmetin ilk halkası öncelikle insan olmaktır. Bir insanın damatlığıyla siyaset üretenler artık çürümüştür, sersefil hale gelmişlerdir."

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