Bakan Albayrak'tan Eren Bülbül paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cefakar Türk milletinin yiğit evladı Eren kardeşimi, rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bu ülkenin bağımsızlığı ve yarınları, Erenlerin ve nice isimsiz kahramanın bizlere emanetidir. #İyikivarsınEren" ifadelerini kullandı.

Cefakar Türk milletinin yiğit evladı Eren kardeşimi, rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bu ülkenin bağımsızlığı ve yarınları, Erenlerin ve nice isimsiz kahramanın bizlere emanetidir.#İyikivarsınEren pic.twitter.com/kz5Da1RUmn — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 10 Ağustos 2019



