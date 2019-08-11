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Bakan Albayrak'tan Eren Bülbül paylaşımı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.08.2019 06:40 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül için resmi Twitter hesabı üzerinden videolu bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak'tan Eren Bülbül paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cefakar Türk milletinin yiğit evladı Eren kardeşimi, rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bu ülkenin bağımsızlığı ve yarınları, Erenlerin ve nice isimsiz kahramanın bizlere emanetidir. #İyikivarsınEren" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Berat Albayrak eren bülbül

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