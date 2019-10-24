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Bakan Albayrak: Türkiye 10 sıra yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 10:40 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dünya Bankası'nın hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2020 yılı raporuna göre, Türkiye'nin 10 sıra yükselerek 33'üncü ülke konumuna geldiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dünya Bankası'nın hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2020 yılı raporuna göre, Türkiye'nin 10 sıra yükselerek 33'üncü ülke konumuna geldiğini açıkladı.

Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamasında, Türkiye'nin Dünya Bankası'nın hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde (Doing Business Index) geçen yıl 60'ıncı sıradan 43'e yükseldiğini hatırlattı. Bankanın bugün açıkladığı 2020 raporuna göre de, Türkiye'nin 43'üncü sıradan 33'üncü ülke konumuna geldiğini belirten Bakan Albayrak, "Bakanlığımız liderliğinde yürüttüğümüz İş Yapma Kolaylığı Reform Çalışmaları'na katkı sağlayan tüm mesai arkadaşlarımı, ilgili tüm bakanlıklar ile kamu kurumlarındaki çalışanlarımızı ve TOBB'u tebrik ediyorum. Reformlarımızı sürdüreceğiz. İşe başlama, vergi ödeme ve dış ticaret gibi alanlardaki kazanımları ileri taşıyacağız. Özellikle maliyetlerin daha da düşmesini, iş hayatında verimliliğin artırılmasını sağlayarak Türkiye'nin yatırım iklimini en üst seviyeye çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ise, konuya ilişkin yapılan açıklamada, Dünya Bankası tarafından her yıl düzenli olarak hazırlanan İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nin üye ülkelerde yatırım ortamını etkileyen iş düzenlemelerini analiz ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Dünya çapında iş yapma ortamına ilişkin önemli bir gösterge olan İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2020 yılı raporu 24 Ekim 2019 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır. Söz konusu rapora göre, İş Yapma Kolaylığı Endeksi genel sıralamasında geçen sene 43’üncü basamakta yer alan Türkiye 10 sıra yükselerek 190 ülke arasında en kolay iş yapılan 33’üncü ülke olmuştur. Bu yıl, İş Yapma Kolaylığı Reform Çalışmaları, Bakanlığımız liderliğinde başarılı bir şekilde yürütülmüştür. Bu başarı, özel sektörümüzü temsilen TOBB ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızın değerli katkılarıyla; işe başlama, vergi ödeme, elektrik temini, tapu kaydı ve dış ticaret alanlarında yapılan reformlar sayesinde gerçekleşmiştir. Endeksteki en büyük sıçrama, esas itibarıyla Bakanlığımız sorumluluğundaki vergi alanında sağlanarak, bu alanda sıralamamız 80’den 26’ya yükselmiştir. Söz konusu reformlar ile maliyetlerin düşmesi, işlem sürelerinin ve sayılarının azalması temin edilerek Türkiye’de iş hayatında verimlilik ve etkinlik artırılmıştır."

ANKARA, (DHA)-

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