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Bakan Albayrak: Türkiye bir daha vesayetçi girişimlere geçit vermez

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.09.2019 10:51 | Son Güncelleme

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye, bir daha ne 27 Mayıs ve 12 Eylül gibi darbelere ne de 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi vesayetçi alçak girişimlere geçit vermez" dedi.

ANKARA, (DHA)- HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye, bir daha ne 27 Mayıs ve 12 Eylül gibi darbelere ne de 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi vesayetçi alçak girişimlere geçit vermez" dedi.
Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı. Bakan Albayrak, Türkiye'nin 39 yıl önce demokrasi tarihinin en karanlık günlerinden birini yaşadığını kaydederek, "Millet iradesini hâkim kılma mücadelemizi taviz vermeden sürdürdük. Türkiye, bir daha ne 27 Mayıs ve 12 Eylül gibi darbelere ne de 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi vesayetçi alçak girişimlere geçit vermez. 12 Eylül mezalimini bir daha yaşamamak için unutmamak ve unutturmamak gerek. O günleri ve yaşananları anlatan en başarılı filmlerden birinin de 'Bizim Hikâye' olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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