Bakan Albayrak: "Türkiye ekonomik olarak zorlu süreci geride bıraktı"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin ekonomik olarak zorlu süreci geride bıraktığını belirterek, "Ülke olarak bize yapılan her türlü saldırıya karşı millet olarak birlikte karşı koyduk. Tüm bu sorunların ve saldırıların üstesinden geldik." dedi.

Erzurum programının ardından hava yolu ile Ağrı’ya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Karşılamadan sonra Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine geçen Bakan Albayrak, İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde İş dünyası ile bir araya geldi. Burada çeşitli açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, Türkiye’nin ekonomik olarak zorlu süreci geride bıraktığını dile getirdi. Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde yüzde beşlik büyüme hedefine ulaşılacağını dile getirerek, Türkiye’nin 2019 yılında cari fazla vereceğini kaydetti.

Albayrak, son bir buçuk yılda Türkiye’nin zorlu süreci geride bırakacağına inanmayan muhalefetin otel odalarında gizli gizli IMF ile görüşmeler yaptığını dile getirerek, şöyle konuştu: “Ülke olarak bize yapılan her türlü saldırıya karşı millet olarak birlikte karşı koyduk. Tüm bu sorunların ve saldırıların üstesinden geldik. Sokak olayları, terör olayları, devlet içerisine sinmiş malum sinsi yapılar, ülkemizi yolumuzdan döndürmeye çalıştılar. Bizim geçen yıl ekonomimize saldırı var dediğimizde inanmıyorlardı. Ama bunların hepsi açığa çıkınca kimseyi göremez olduk. Hamd olsun zor dönemi geride bıraktık. Şimdi daha güzel ve yeni bir dönem başlıyor. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hedeflerimize ulaşacağız.”