Bakan Albayrak: Türkiye ekonomisi, emin adımlarla hedeflerine ilerliyor

'ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK' Bakan Albayrak, sadece mart ve nisan ayında Sosyal Güvenlik Sistemi'ne giriş noktasında istihdam artışının 520 bini geçtiğini belirterek, "Ocak ve şubattaki en kötü dönemi geride bırakıp, istihdamın daha da artacağı döneme gidiyoruz. Bu iyileşmeyi görüyoruz. Ağustostan bugüne kadar hani belediye hizmetlerinde hep söylenir ya bir altyapı bir üstyapı tarafı vardır. Son 8- 10 aydaki finansal mimari altyapıda biz çok önemli adımlar attık. Şu ana kadar tüm bu dış faktörlerin etkisini minimize edecek çok önemli kazanımlar elde ettik. Her geçen gün çok daha pozitif bir şekilde Türkiye ekonomisi, emin adımlarla hedeflerine ilerliyor" dedi.

'TÜRKİYE MENFAATİNE OLAN HER KONUDA İLETİŞİMDE OLACAK'

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gerilimler hakkında Mısır ve İsrail ile temas kurup, kurmayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Albayrak, şunları söyledi:

"Bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde son 17 yılda Türkiye çok bağımsız bir politika izledi. Bunun tepesine hep Türkiye'nin ali menfaatleri söylemini koydu. Türkiye bu iletişim içinde oldu. Ne aldanan ne aldatan olarak çok şeffaf bir siyaset izledi. Türkiye, menfaatine olan her konuda, her koşulda iletişim ve ilişki içerisinde muhakkak olacak. İlkeli bir siyaset, etik ve ahlaki bir siyaset çerçevesi. Bugün Orta Doğu'daki süreçte biz onu ifade ettik, dedik ki, burada açık bir diyalogla kazan- kazan ilişkisi içinde paydaşlarla olmamak için hiçbir sebep yok. Güney Kıbrıs hakeza öyle, Kuzey Kıbrıs ile diyalogda bulunuyor. Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir enerji yatırımı fizibil değil. Türkiye'nin içinde olmadığı proje yatırımcıyı batırır."

'TEMMUZ AYINDA GÖRÜŞME İHTİMALİ YÜKSEK'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinin ne zaman gerçekleşeceği sorusu üzerine "Son telefon görüşmesinde çok sıcak bir şekilde 'Son Avrupa turunun peşine ekleyebiliriz' diye bir diyalog geçmişti. Öyle olursa çok kısa olur. Daha uzatılabileceğimiz bir programa çevirelim noktasında temmuz ayı göründü. Tarih noktasındaki görüşmeler ki devletin protokolleri üzerinden devam ediyor. Tahmin ediyorum, söylenen, temmuz ayı gerçekleşme ihtimali yüksek" dedi.

