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 BAKAN ALBAYRAK: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE VE FİNANSAL PİYASALARDAKİ DALGALANMA SÜRECİ DURDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 13:11 | Son Güncelleme

  Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye ekonomisinde ve finansal piyasalardaki dalgalanma süreci durdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,

"Türkiye ekonomisinde ve finansal piyasalardaki dalgalanma süreci durdu. Türkiye'nin kaynak sağlama sorunu yok"

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ, İSTANBUL (DHA)
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye ekonomisinde ve finansal piyasalardaki dalgalanma süreci durdu" diye konuştu.
Bakan Albayrak, Kuşak ve Yol Sanayi ve Ticaret Birliği'nin (BRICA) İstanbul Zirvesi'ne katıldı. Zirvenin açılışında konuşan bakan Albayrak, Türk Lirası'nın Amerikan Doları karşısında yüzde 21 değer kazandığını belirtti. Bakan Albayrak, "Kuşak ve yol girişimini en başından beri destekledik. Küresel ekonomiler konusunda iyimserlik karamsarlığa bıraktı yerini. Finansal koşullar, likidite sıkılaşma sürecine doğru adım adım gidiyor. Ticaret savaşları konusu da önemli. Tüm dünya ekonomilerinin çıkarına olduğunu uzun dönemdir ifade ediyoruz. Rekabetçiliğin ancak inovasyonla geleceğini söyledik. Bu söylemlerimizi savunmaya devam ediyoruz. Ekonomi politikalarımızı verimliliği destekleyecek şekilde kurguluyoruz. Türkiye'de küresel finansal kriz sonrası dönemde yüzde 7'ye yakın büyüme gösterdik. Bu büyümede tüketim, yatırım, özel kesim gibi faktörler Türkiye büyümesinin başlıca kısımları oldu. Türkiye bu süreçte çok önemli sorunların da üstesinden geldi." diye konuştu.

"TÜRKİYE EKONOMİSİNDE VE FİNANSAL PİYASALARDAKİ DALGALANMA SÜRECİ DURDU"
Bankacılık sektörünün yapısını muhafaza edeceklerini söyleyen bakan Albayrak, bankacılık sektörünü daha dayanıklı hale getirileceğini ifade etti. "Rasyonel ayakları yere basan ve iddialı bir program ortaya koyduk" diyen bakan Albayrak, "Tedbirlerimizin hepsine olumlu reaksiyonlar aldık. Uluslararası piyasalarda Türkiye'nin risk priminde düşüş gördük. Bir ayda 200 baz puandan fazla iyileşme gördük. Türk Lirası Amerikan Doları karşısında son bir ayda yüzde 21 değer kazandı. Hazine'nin iç borçlanması 200 baz puan gerileme yaşadı.
Uluslararası piyasalarda pozitif ayrışma gösterdik. Borsa İstanbul 100 Endeksi yüzde 4 üzerinde değer kazandı. Dalgalanma süreci durdu. Sağlam adımlarla devam etmeye başladık. Brezilya'yla birlikte Türkiye dünyada en iyi performansı gösteren ülke oldu. Sadece toparlanmada dünyada ilk 3'teyiz. Ağustos ayından itibaren oluşturulan spekülatif tabloya izin vermedik. Türkiye ekonomisinde ve finansal piyasalardaki dalgalanma süreci durdu. Türkiye'nin kaynak sağlama sorunu yok" şeklinde konuştu.
7 yılda 4 milyon mülteciye ev sahibi yapıldığını hatırlatan bakan Albayrak, "Tüm dünya kapılarını kapatmışken biz ev sahipliği yaptık. Bu yüzden dünyadaki tüm mazlum ve mağdurların umudu olmuş çok güçlü bir ülke. Samimiyetle ve bu çerçevede güçlü bir koordinasyon içindeyiz" dedi.

"TEMEL SORU ÖZEL SEKTÖRÜN KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİNDE NASIL BİR ROL OYNAYACAĞIDIR"
Zirvenin açılışında konuşan TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ise, "Şurası kesin; ticaretin geçtiği yoldan sadece ticaret geçmez. Aynı zamanda bilgiler, fikirler, inançlar, değerler ve kültürler de geçer. Tarihi İpek Yolu bu nedenle yüzyıllar boyunca farklılıkları buluşturan, tanıştıran tam anlamıyla bir köprü olmuştur. TÜSİAD olarak BRICA'nın 2'nci zirvesine doğu ve batının buluştuğu, medeniyetler şehri İstanbul'da ev sahipliği yapmaktan çok büyük bir heyecan duyuyoruz. Bu çok taraflı iş birliği mekanizmasının temel amacı, İpek yolu üzerindeki ülkeler arası ortaklıkları ve ilişkileri daha yüksek seviyeye getirmektir. Zirve süresince yanıt arayacağımız temel soru, özel sektörün kuşak ve yol girişiminde nasıl bir rol oynayacağıdır" diye konuştu. Açılış konuşmalarının ardından BRICA İstanbul Zirvesi'nin açılış kurdelesi kesildi.

Görüntü Dökümü:
-Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması
-TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik'in konuşması
-Açılış kurdelesinin kesilmesi
-Genel ve detaylar

18.10.2018 - 12.06 Haber Kodu : 181018071
18.10.2018 - 12.50 Haber Kodu : 181018090

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