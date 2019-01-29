Bakan Albayrak: “Türkiye ve ABD bölgesel ve küresel alanlarda güçlü ve stratejik işbirliklerine sahip”

İsviçre’de gerçekleşen Davos Zirvesin’e katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Türkiye ve ABD bölgesel ve küresel alanlarda güçlü ve stratejik işbirliklerine sahip” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İsviçre’de gerçekleşen ve Davos Zirvesi olarak bilinen Dünya Ekonomi Forumu’na katıldı. Zirve kapsamında düzenlenen bir programa katılan Albayrak, Türkiye ekonomisi üzerine açıklama yaptı. Bölgesel değerlendirmelerde bulunarak konuşmasına başlayan Albayrak, Türkiye’nin önemli enerji rezervlerine sahip olduğunu hatırlatarak, “Suriye ve Irak gibi ülkeleri düşündüğümüzde, Türkiye bölgede istikrarını koruyabilen tek ülke olmaya başladı. Tüm bu problemler bize çok önemli bir ders verdi; zorlu koşullar altında nasıl varlığımızı en güçlü şekilde korumaya devam ederiz” dedi.

“Türkiye ve ABD güçlü ve stratejik işbirliklerine sahip”

Türkiye ve ABD arasında yaşanan ve ekonomide dalgalanmalara yol açan sorunlara yönelik gelen soruyu cevaplayan Albayrak, piyasaların ikili ilişkilerdeki ani değişikliklerden daha köklü ilişkilere göre tepki verdiğini vurgulayarak, “Türkiye ve ABD bölgesel ve küresel alanlarda güçlü ve stratejik işbirliklerine sahip” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin ekonomisindeki yeniden yapılandırmaların önemli olduğuna dikkat çeken Albayrak, Türkiye’nin yeni bir yönetim sistemine geçtiğini ve Ağustos ve Eylül ayında yaşanan ekonomik dalgalanmaların bu değişiklikten etkilendiğini aktardı.