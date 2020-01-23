Bakan Albayrak: Türkiye’nin borç karnesi çok sağlam

İsviçre, (DHA)- İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen 50’inci Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında ‘Küresel Büyüme Gündemini Şekillendirmek’ başlıklı oturumda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Türkiye'nin son 1 yıldaki iyileşme oranını kimse beklemiyordu” dedi.

Albayrak Davos’taki konuşmasında “Türkiye'nin borç karnesi çok sağlam. Borç oranı görece yüksek olan özel sektörün dahi benzerlerine göre durumu iyi. Türkiye'nin son 1 yıldaki iyileşme oranını kimse beklemiyordu. Faizin düşmesi büyüme için olumlu” dedi. Albayrak, Türkiye özel sektörünün gelişme gösterdiğini belirterek, Türkiye özel sektörünün özellikle üretim ve rekabetçi fiyatlandırma konusunda çok fazla ders aldığını açıkladı.

Çok fazla ürünün çok fazla pazara ihraç edildiğini ve Türkiye’nin jeopolitik pozisyonunun avantajını da kullandığını vurgulayan Albayrak, hükümetin son 16 yıldır altyapı, ulaştırma, telekomünikasyon ve enerji alanlarında çok büyük yatırımlar yaptığını ve bunların yeni küresel ve bölgesel şartlara son derece esnek bir şekilde adapte olabilecek özel sektör ortaya koyduğunu belirtti.