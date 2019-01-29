Bakan Albayrak, ‘Türkiye’ye yatırım için büyük ilgi var’

İsviçre’nin Davos kasabasında devam eden Dünya Ekonomik Forum (WEF) toplantılarına katılan Ekonomi ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan iş adamı Cüneyt Zapsu’nun bakanların onuruna yemek verdi.
Çok sayıda yerli ve yabancı iş insanlarının katıldığı yemekte Ekonomi ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk ekonomisi ve Türkiye’deki yatırım imkanları hakkında bilgi verdi. Yatırım için Türkiye’nin önemli ülke olduğunu belirterek Davos toplantılarında çok sayıda doğrudan yatırımcıyla görüştüklerini ve Türkiye’ye ilginin yoğun olduğunu belirtti.
Refah Sınır kapısı açıldı! Haberi alan oraya koştu
Özkan Edip Akgülay tutuklandı!
En acı an! Ağlamamak için çok uğraştı ama...
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız
'5 bin asker Kolombiya'ya' notu olay yarattı!
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!