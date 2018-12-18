Bakan Albayrak: Yeni bir vergi veri analiz merkezi kuruyoruz (2)

MİLLETVEKİLLERİNİN SORULARINI YANITLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBMM Genel Kurulu’nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2019 yılı Bütçesi hakkında milletvekillerinin sorularını yanıtladı. "Niye döviz, altın ihaleleri yapıyor Hazine?" sorusuna Bakan Albayrak, "Son birkaç yıldır sadece Hazinemizin ortaya koyduğu altına dayalı tahvil ihracı, son iki yılda 6,5 tona yakın altının yastık altından” yanıtını verdi. Berat Albayrak şöyle devam etti:

"Türkiye ekonomisine kazandırılmasına vesile olarak, aslında devlet olarak ne kadar doğru bir kayıt dışı sermayenin kayıt içine getirildiğini ortaya koydu. Tabii biz bu noktada bir başka ilki daha gerçekleştirerek özellikle gerek döviz anlamında gerek altın anlamında direkt vatandaşımıza yönelik bir ihraç kapsamında; kurumlara, bankalara, yabancılara yaptığımız ihraçlardan farklı, direkt Hazine garantisi kapsamında olan, direkt Hazinemizin bu noktada makul bir kar payıyla gerek faizli gerek faizsiz enstrümanlarla Türkiye ekonomisinde daha etkin finansal kaynakların çeşitlendirilmesiyle ilgili bir adım attık. Bu tamamen özellikle Türkiye ekonomisindeki farklı kaynaklarda birikmiş olan sermaye, döviz cinsinden olsun altın cinsinden olsun, reel ekonomiye kazandırılmasına yönelik bir adımdır ve gayet başarılıdır.”

“Niye Hazine faizleri yabancıya yüksek de bu ihalelerde düşük?” sorusunu Albayrak, "Vade oranına Hazinenin yaptığı vatandaşa olan ihraç bir yıl, iki yıl daha düşük süreliyken, bu bahsettiğimiz ihraçlar daha uzun süreli, 5 yıl, 7 yıl, 10 yıllık. Vadenin faiz üzerindeki etkisi çok net görülebilir. Ama eğer özellikle şu son 4 aydaki Hazinemizin borçlanma stratejisi ki ben anlıyorum, herhalde bu finansal piyasalardaki bazı finansal kuruluşlar bu yeni Hazine stratejimizden biraz rahatsız. Niye rahatsız? Çünkü, bizim öncelikli hedefimiz, devletimizin uluslararası ve ulusal piyasalardan borçlanma maliyetini düşürmek; hele de dalgalı dönemlerde. Şimdi, daha etkin, daha aktif, hem iç piyasada hem dış piyasada, masanın karşı tarafını da bilerek, likidite ihtiyacını, gelir kaynaklarını etkin bir şekilde yürüterek bu finansman ve borçlanma stratejisini hayata geçireceğiz.”

‘İŞSİZLİK FONU’

Albayrak, milletvekillerinin işsizlik fonu ile ilgili sorularına da, "İşsizlik fonuyla alakalı konu aslında gayet basit. Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesinde kamu kurumları kendi karar ve tercihleri çerçevesi içerisinde mali kaynaklarını kamu sermayeleri, kamu destekli, kamunun sahip olduğu her türlü enstrüman, kurum bankalara ihraç edilen borçlanma araçlarını da değerlendirebilmektedir. Bu kapsamda gerek hazine kâğıdı olur gerek hazine destekli kamu kâğıdı olur, bankalar olur, bu manada, İşsizlik Sigortası Fonu'nu en etkin ve verimli kaynaklarla yönetecek şekilde İşsizlik Fonu yönetimi bunu değerlendirmektedir ve nitekim son dört aylık, bu manada, İşsizlik Fonu kapsamında yapılan işlemlerin hepsi hukuki ve daha da ötesi, İşsizlik Fonu'nun gelir kaynaklarını artırmaya yönelik işlemlerdir.”

