Cansel KİRAZ-İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL,(DHA) HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Orta Vadeli Program (OVP) lansmanı programına katıldı. "Türkiye'nin 2019-2021 yılları arasında ekonomik programının ötesinde bir politikalar değişiminin lansmanı için hep bir aradayız" diyen bakan Albayrak, "Tüm dünya şu konuda hem fikir. Türkiye 2002-2013 yılları arasında ekonomide bir başarı hikayesi yazmış ve tüm dünyanın takdirini sonuna kadar kazanmış önemli bir ekonomik oyuncudur. Şimdi önümüzdeki üç yıllık yeni ekonomi programımızı yazarken ana motivasyon kaynağımız yeni bir başarı hikayesi yazma hedefimiz var. Tüm küresel ve bölgesel ekonomik zorluklara karşılık Türkiye'nin tüm hedeflerine güçlü bir şekilde yürümesini sağlayacak ekonomik bir program arzuladık. İşte bu amaçla bu programın ismini yeni ekonomi programı dedik. Türkiyemizin çok kıymetli paydaşlarının hepsinin bir araya gelerek oluşturduğu bu ekonomik program iş dünyasından sermaye piyasalarına bankacılık sektörüne kadar.. Reel sektörden akademi dünyamıza bürokrasimize kadar, bir çok paydaşın bizatihi katkı vererek ortaya koyduğu ilk defa bu düzeyde bu kapsamda bir OVP oldu bu. Bugün bu resme bakarken 2002- 2013 Türkiye ekonomisi 2002 yılından 2013 yılına kadar bir çok alanda önemli atılımlar gerçekleştirdi. 2002 yılında 3 bin 600 lira olan kişi başı gelir 2013 yılında 3 katı artarak 12 bin 500 dolar oldu. Enflasyon tek haneye indi. Yaklaşık 7 milyon yeni istihdam oluşturuldu. İhracatımız 4 kat arttı. Kamu maliyesi merkezi yönetim bütçe açığı 2002 yılında yüzde 11.4 ken yüzde 1'lere indi. AK parti hükümetlerinin bu başarısı hem halkımız hem de uluslararası camia tarafından takdirle karşılandı. Bu büyüme sadece kamu eliyle değil aynı zamanda özel sektör kanalıyla yakalanmış kamu mali disiplini sürekli hale gelmiş ve kamu finansmanı artık sorun olmaktan çıktı. Sonrasında neler oldu. Türkiye özellikle 2013 yılından sonra ülkemizin yaşadıklarına bir baktığımızda çok büyük iç ve dış sınamalara mağruz kaldığını hepimiz şahit olduk. 2013 yılı Mayıs ayında belkide tarihinin en güçlü ekonmik göstergelerine sahipti. Reyting kuruluşları ülkemizi yatırım yapılabilir seviyeye çıkarmış hepimiz geleceğimize çok daha umutlu ve güvenli bakar hale gelmiştik. Ancak mayıs ayının sonunda gezi olaylarıyla başlayan süreç 17-25 Aralık yargı darbesi girişimi ülkemize karşı artan saldırıları ve terör saldırıları bölgemizde yaşanan bizi doğrudan etkileyen savaşlar ve jeopolitik risklerle birlikte 15 Temmuz darbe girişimi hayata geçti" diye konuştu.

