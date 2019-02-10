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Bakan Albayrak: Yoğun bir programı hayata geçireceğiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 12:12 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tarımsal üretimi artırmak ve gıdada fiyat istikrarını sağlamak için tüm alanlarda yoğun bir programı hayata geçireceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tarımsal üretimi artırmak ve gıdada fiyat istikrarını sağlamak için tüm alanlarda yoğun bir programı hayata geçireceğiz" dedi.

Bakan Berat Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yaptı. Albayrak, "Seracılık altyapısının güçlenmesine ve verimliliğin artırılmasına önemli katkı sağlayacak olan, Hazine destekli Ziraat Bankası kredi paketi hayırlı olsun. Tarımsal üretimi artırmak ve gıdada fiyat istikrarını sağlamak için tüm alanlarda yoğun bir programı hayata geçireceğiz" dedi.

Bakan Albayrak'ın paylaştığı görselde ise, "Devlet bankalarının tarıma desteği Ziraat Bankası tarafından açıklanan yeni kredi paketi ile devam ediyor. Yatırım kredisinden faydalananlar ayrıca 14 ay vadeli piyasa koşulları ile uyumlu işletme kredisinden de faydalanabilecek" ifadelerine yer verildi.

Haber: ANKARA, (DHA)

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