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Bakan Albayrak’a Sevgi Yolu’nda sevgi seli

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 14:46 | Son Güncelleme

İzmir’de Bayraklı Sevgi Yolu esnafı ile buluşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 yaşındaki Zeynep ve Nisa’nın çiçek ve mektubunu aldı.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çeşitli toplantılara katılmak üzere İzmir’e geldi.

İzmir’de Bayraklı Sevgi Yolu esnafı ile buluşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 yaşındaki Zeynep ve Nisa’nın çiçek ve mektubunu aldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çeşitli toplantılara katılmak üzere İzmir’e geldi. İlk durağı AK Parti İzmir İl Başkanlığı olan Bakan Albayrak, burada basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda teşkilat ile buluştu. Bakan Albayrak daha sonra İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ve teşkilat üyeleri ile, Bayraklı ilçesinde bulunan Sevgi Yolu esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ziyareti sırasında vatandaşların sevgisi ile karşılanan Bakan Albayrak, 3 yaşındaki Zeynep Nisa adlı kız çocuğunu sevdi. Zeynep Nisa, Bakan Albayrak’a çiçek ve mektup verdi. Albayrak ve Zeybekci, daha sonra MHP Bayraklı İlçe Başkanlığı binasını ziyaret etti. Cuma namazını kılmak için ilçedeki Fatih Camiine gelen Bakan Albayrak ve Zeybekci, bir merhumenin cenaze namazını da kıldı.

Bakan Albayrak’a Sevgi Yolu’nda sevgi seli

Bakan Albayrak’a Sevgi Yolu’nda sevgi seli

Bakan Albayrak’a Sevgi Yolu’nda sevgi seli

Bakan Albayrak’a Sevgi Yolu’nda sevgi seli

Bakan Albayrak’a Sevgi Yolu’nda sevgi seli

Bakan Albayrak’a Sevgi Yolu’nda sevgi seli

Bakan Albayrak’a Sevgi Yolu’nda sevgi seli

Bakan Albayrak’a Sevgi Yolu’nda sevgi seli

Bakan Albayrak’a Sevgi Yolu’nda sevgi seli

Bakan Albayrak’a Sevgi Yolu’nda sevgi seli

Bakan Albayrak’a Sevgi Yolu’nda sevgi seli

Bakan Albayrak’a Sevgi Yolu’nda sevgi seli

Bakan Albayrak’a Sevgi Yolu’nda sevgi seli

Bakan Albayrak’a Sevgi Yolu’nda sevgi seli

Bakan Albayrak’a Sevgi Yolu’nda sevgi seli

Bakan Albayrak’a Sevgi Yolu’nda sevgi seli

Bakan Albayrak’a Sevgi Yolu’nda sevgi seli

Bakan Albayrak’a Sevgi Yolu’nda sevgi seli

Bakan Albayrak’a Sevgi Yolu’nda sevgi seli

Bakan Albayrak’a Sevgi Yolu’nda sevgi seli

Bakan Albayrak’a Sevgi Yolu’nda sevgi seli
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