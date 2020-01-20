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  4. Bakan Albayrak'ın avukatı Özel: İtham ve yorumlar kesinlikle yalan

Bakan Albayrak'ın avukatı Özel: İtham ve yorumlar kesinlikle yalan

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 10:36 | Son Güncelleme

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın vekili avukat Ahmet Özel, 'Damat işi biliyor' başlığı ile ulusal gazetede çıkan haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ANKARA, (DHA) - HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın vekili avukat Ahmet Özel, 'Damat işi biliyor' başlığı ile ulusal gazetede çıkan haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Özel, "Sayın bakanımızı kamuoyunun husumetine maruz bırakmayı amaçlayan bu sözde haberdeki ithamlar ve yorumlar kesinlikle yalandır" dedi.
Avukat Ahmet Özel, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan 'Damat işi biliyor' başlıklı haberin, tamamen algıya dönük olduğunu vurguladı. Birtakım afaki yorumlarla gerçeklerin bağlamından koparıldığını, açıkça yalan ve iftiradan ibaret birtakım iddiaların kamuoyuna 'haber' diye sunulduğunu kaydeden Özel, "Şöyle ki doğrudan Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak’ın şahsını hedef alan ve Sayın Bakanımızı kamuoyunun husumetine maruz bırakmayı amaçlayan bu sözde haberdeki ithamlar ve yorumlar kesinlikle yalandır" dedi.
'GERÇEKLER BİLİNÇLİ OLARAK BAĞLAMINDAN KOPARTILDI'
"Sayın Albayrak'ın babası Sadık Albayrak tarafından 2003 yılında alınan köy tapulu arsada bir adet prefabrik ev yer almaktadır" diyen Özel, açıklamasında şunları kaydetti:
"Söz konusu arsanın bitişiğindeki bir diğer arsa da 2012 yılında sahibi tarafından satışa çıkartıldığında, yabancı almasın düşüncesi ile imkanı olan her vatandaşın yapabileceği sıradan bir satın almayla Sayın Berat Albayrak tarafından satın alınmıştır. Bu arsa üzerinde hiçbir inşaat olmadığı gibi arsanın niteliğini değiştirecek hiçbir girişimde de bulunulmamıştır. Bitişik arsa Sayın Bakanın babasının olduğu için arsa fiilen tevhid ile 2003 yılında alınan ve ranta dönük hiçbir hesap olmadan kullanılan arsa ile birleşmiş, arazi üzerindeki prefabrik yapı ve köy evi muhafaza edilmiştir. Evrensel gazetecilik değerlerinden nasibini almayan, somut vakayı sadece algıyla müvekkil aleyhine kamuoyu oluşturmak amacıyla kullanan önyargılı muhabire, bakanlıktan yetkili bir kişi tarafından olayın gerçeği ve süreç anlatılmasına rağmen, gerçekler bilinçli olarak bağlamından kopartılmış ve sözde haber art niyetli olarak kamuoyuna 'nasılsa alıcısı var'ö mantığıyla servis edilmiştir."
'YALAN VE ALGIYA ASLA TESLİM OLMAYACAĞIZ'
Bakan Albayrak'ın vekili avukat Özel, son günlerde Kanal İstanbul tartışmalarının bilinçli şekilde, sanki rant projesiymiş gibi kamuoyuna sunulduğunu da belirterek, "Bu sunum için en elverişli mecralardan biri olan yalan, iftira ve algı çalışmalarında mahir Cumhuriyet Gazetesi’nin bu sözde haberi de tam olarak bunun bir parçasıdır. Kanal İstanbul’un gündeme geldiği tarihten çok geriye dayanan bir mazisi olan söz konusu bu arsa ile ilgili yapılan bu etik dışı, ahlak dışı, yalan ve iftiralara karşı tüm hukuki yolları hızlı ve etkin olarak kullanacağımızı, yalan ve algıya asla teslim olmayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" dedi.

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