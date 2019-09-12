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Bakan Albayrak'tan 12 Eylül mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 12:58 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: - "Türkiye, bir daha 27 Mayıs ve 12 Eylül gibi darbelere, 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi vesayetçi/alçak girişimlere geçit vermez"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye, bir daha 27 Mayıs ve 12 Eylül gibi darbelere, 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi vesayetçi/alçak girişimlere geçit vermez." ifadelerini kullandı.

Albayrak, 12 Eylül 1980 darbesinin 39'uncu yılı dolayısıyla Twitter'dan paylaştığı mesajında, 39 yıl önce bugün demokrasi tarihinin en karanlık günlerinden birinin yaşandığını belirtti.

Millet iradesini hakim kılma mücadelesini taviz vermeden sürdürdüklerini vurgulayan Albayrak, "Türkiye, bir daha 27 Mayıs ve 12 Eylül gibi darbelere, 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi vesayetçi/alçak girişimlere geçit vermez" değerlendirmesinde bulundu.

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12 Eylül 12 eylül darbesi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

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