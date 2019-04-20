Bakan Albayrak'tan başsağlığı mesajı

ANKARA, (DHA)- HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Irak sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 4 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Irak sınırımızda devam eden operasyonlar sırasında hain terör örgütü tarafından şehit edilen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.



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