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Bakan Albayrak'tan dar gelirlilere konut müjdesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2019 12:03 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: - "Asgari ücretli, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak bir modelin finansman altyapısını tamamladık. 20 yıl vadeyle ve bugüne kadar Türkiye'de uygulanmış tarihin en düşük faiz oranı ile kira hatta kiradan daha ucuz bir maliyetle bu gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak finansal altyapıyı tamamladık" - "Bu model her yıl en az 100 bin vatandaşımızı ev sahibi yapacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Asgari ücretli, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak bir modelin finansman altyapısını tamamladık. 20 yıl vadeyle ve bugüne kadar Türkiye'de uygulanmış tarihin en düşük faiz oranı ile kira hatta kiradan daha ucuz bir maliyetle bu gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak finansal altyapıyı tamamladık." dedi.

Bakan Albayrak, Samsun'da iş dünyası ile buluşma toplantısında yaptığı konuşmada, bir yılı aşkın süredir ekonomide verdikleri mücadelede elde edilen kazanımları sahaya yansıtmak, sanayicinin, KOBİ'lerin, üreticilerin sorunlarını yerinde dinlemek, çözmek için il il iş dünyası buluşma programlarına başladıklarını, bu kapsamda ziyaret ettikleri 3. ilin Samsun olduğunu söyledi.

Toplantıda, dar gelirli ve asgari ücretli vatandaşlara "konut" müjdesi veren Bakan Albayrak, bugüne kadar Türkiye'de uygulanmış tarihin en düşük faiz oranını uygulayacaklarını ve her yıl en az 100 bin vatandaşı ev sahibi yapacaklarını vurguladı.

"Asgari ücretli, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak bir modelin finansman altyapısını tamamladık. 20 yıl vadeyle ve bugüne kadar Türkiye'de uygulanmış tarihin en düşük faiz oranı ile kira hatta kiradan daha ucuz bir maliyetle bu gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak finansal altyapıyı tamamladık." diyen Bakan Albayrak, TOKİ'nin de içinde yer alacağı modelin, evlerin modelleri, şehirleri, uygulama şartları gibi tüm ayrıntılarını, bu ay bitmeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde özel bir programla vatandaşlara anlatacaklarını duyurdu.

Bakan Albayrak, söz konusu modelin diğer sektörlere önemli katkıları olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sosyal adalet noktasında, sektörler, yan sektörler, iktisadi faaliyetlerin güçlendirilmesi noktasında bu önemli adımı inşallah başlatıyoruz. Bunlar tabii başlangıç, inşallah çok daha güçlü adımlarla çok daha güzel müjdeleri önümüzdeki dönemde anons edeceğiz. Doğrudan sanayicimizi, esnafımızı desteklemek amacıyla kamu bankalarımız başta olmak üzere, farklı diğer bankalarımızın da desteğiyle devreye aldığımız kredileri, hepsini inşallah önümüzdeki süreçte daha da güçlendirerek devam ettireceğiz."

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düşük faiz Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Konut Samsun

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