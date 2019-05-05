Bakan Albayrak'tan İsrail saldırısına kınama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İsrail'in, Gazze'de Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya düzenlediği saldırıyı kınadı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Mübarek Ramazan ayını karşılarken, Gazze yine sivil insanlara yönelik saldırıların hedefi oldu. İsrail’in, masum halkı hedef alan şiddetini ve sadece Gazze'deki tabloyu dünyaya duyurmak için çalışan AA'ya gerçekleştirdiği saldırıyı kınıyorum" dedi.

ANKARA, (DHA)

