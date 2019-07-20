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Bakan Albayrak’tan Kıbrıs Barış Harekatı paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 13:17 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45’inci yıl dönümünü resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 20 Temmuz 1974 yılında başlatılan Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Kıbrıs Türklerine birliktelik mesajı verdi.

Bakan Albayrak’tan Kıbrıs Barış Harekatı paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45’inci yıl dönümünü resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 20 Temmuz 1974 yılında başlatılan Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Kıbrıs Türklerine birliktelik mesajı verdi. Albayrak’ın paylaşımı şu şekilde:
"Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45’inci yıl dönümünde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutluyor, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya devam edecek."

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