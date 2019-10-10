Bakan Albayrak'tan taziye paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "9 aylık Muhammed bebek ve Şanlıurfa Vergi Dairesinde görevli mesai arkadaşımız Cihan Güneş şehit oldu. Mekanları cennet olsun. Dünya bu katillere göz yumsa da biz hesabını soracağız" ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından, terör örgütü PKK/PYD'nin bir kez daha sivilleri, masum bebekleri hedef aldığını belirtti.

Bakan Albayrak, paylaşımında şunlara yer verdi:

"9 aylık Muhammed bebek ve Şanlıurfa Vergi Dairesinde görevli mesai arkadaşımız Cihan Güneş şehit oldu. Mekanları cennet olsun. Dünya bu katillere göz yumsa da biz hesabını soracağız."

