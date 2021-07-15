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  4. Bakan Bakdemirli açıkladı: Adana, Antalya ve Mersin'deki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Bakan Bakdemirli açıkladı: Adana, Antalya ve Mersin'deki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

15.07.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana, Antalya ve Mersin'deki orman yangınlarına 3 uçak, 16 helikopter ve 41 arazöz ile müdahale edildiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olduğunu belirterek, ormanlarda daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

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YANGINLARA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Pakdemirli, "Kahramanlarımız bu sabah başlayan Adana Pozantı ve Sarıçam, Antalya Kaş, Mersin Gülnar orman yangınlarına 3 uçak, 16 helikopter, 41 arazöz ile müdahale ediyor, insansız hava araçları (İHA) saha ekiplerine anlık bilgi aktarıyor. Ayrıca yine bugün başlayan Adana Pos, Diyarbakır Hani, Kastamonu Taşköprü, Hatay Arsuz orman yangınları büyük bir özveri ile kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
antalya Adana Mersin Bekir Pakdemirli
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