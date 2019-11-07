Bakan Bekir Pakdemirli: “11 Kasım’da bir değil, 2 dünya rekoru kıracağız”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bugün itibarıyla 13 milyonun üzerinde fidan sahiplendirildi. 11 Kasım’da bir değil, 2 dünya rekoru kıracağız. Cumhurbaşkanımız bundan sonra her yıl 11 Kasım’ı Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan etti" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan ve 11 Kasım gerçekleştirilecek olan "Geleceğe Nefes" seferberliği hakkında basın toplantısı düzenledi.

Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakma hedefindeki projede gelinen noktayı anlatan Bakan Pakdemirli, “Geleceğe Nefes seferberliğine inanılmaz talep geldi. Bir günde 3 milyon dikebilir miyiz diye başladık, 11 milyon fidana ulaşmak için yola çıktık. 11.11 tarihinde saat 11.11’de gerçekleştirilecek etkinliğimizde önemli olan toplumsal katılımı almaktı. Kampanyaya inanılmaz bir ilgi ve talep oldu. Milletimizin her bireyine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız bundan sonra her yıl 11 Kasım’ı Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan etti, teşekkür ediyoruz. Etkinlik çerçevesinde 81 ilde 3 saatte 2 bin 23 lokasyonda fidan dikeceğiz. Millet, kampanyamızı sahiplendi. O kadar yoğun talep oldu. 11 milyon fidanı sahiplendirmek üzere yola çıktık. Bugün itibarıyla 13 milyonun üzerinde fidan sahiplendirildi. 11’inde 11 milyon fidan dikeceğiz, akabinde de sahiplenilen fidanları kasım ayı içinde dikeceğiz. 9 milyonu aşkın birey bireysel sertifika aldı. Fidan dikmeyi memleket meselesi haline getirdikleri için milletimize teşekkürler. 11 Kasım’da bir değil, 2 dünya rekoru kıracağız” dedi.