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Bakan Bekir Pakdemirli açıkladı: İzmir'deki yangın kontrol altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 18:09 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İzmir yangınının kontrol altına alındığını söyledi.

Bakan Bekir Pakdemirli açıkladı: İzmir'deki yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"2 gün 5 saat sonra Karabağlar Tırazlı'da çıkan yangınımızı kontrol altına almayı başardık, soğutma söndürme çalışmalarımız devam ediyor. Zaman zaman parlamalar olabilecektir ama bu saat itibarıyla artık söndürme faaliyetleri neredeyse sonlanmış vaziyettedir. Bundan sonra saha soğutulacak ve akabinde de diğer faaliyetlere geçilecek. Üzülerek görüyorum ki yangın fırsatçıları var, bunların bir kısmına ben klavye silahşorları diyorum. Yangının ne olduğunu bilmeden hayatlarında bir defa buraya gelmeyen, bu işi siyasal, kişisel ranta çevirmeye çalışan insanlar var."

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Anahtar Kelimeler:
izmir Bekir Pakdemirli orman yangını

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Eh isabet olmuş,yanmadık yer kalmadı,makam araçlarına verilen para ile son sistem, teknolojik, yangın ile mücadele edecek yatırım yapsaydınız bu kadar alan yanmadan söndürüldü, geçmiş olsun,,,,,
Sebep olanlarin da, daha erken kontrol altina alinmasi icin caba sarf etmeyenlerinde cigerleri yansin
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