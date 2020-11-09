Bakan Berat Albayrak'ın görevi bırakmasıyla ilgili son dakika gelişmesi: İletişim Başkanlığı açıklama yapacak

Bakan Albayrak'ın dün Instagram hesabından yaptığı istifa paylaşımı bir anda ülkenin gündemine oturdu. Görevden ayrılması konusu belirsizliğini sürdürürken, Habertürk'ün son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Berat Albayrak'la ilgili açıklama yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı açıklamayla 'sağlık sorunları sebebiyle' istifa ettiğini duyurdu. Bu gelişme sonrası tüm Türkiye istifanın gerçek olup olmadığını, kabul edilip edilmediği merak etmeye başladı. Konunun üzerinden saatler geçmesine rağmen hiçbir açıklama yapılmazken, gelen son bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı konuyla ilgili açıklama yapacak.



