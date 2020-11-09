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Bakan Berat Albayrak'ın 'istifasıyla' ilgili son dakika gelişmesi: İletişim Başkanlığı açıklama yapacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.11.2020 12:42 | Son Güncelleme

Tüm Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram'dan yaptığı istifa paylaşımına kilitlenmişken bir son dakika gelişmesi yaşandı. İstifa konusu belirsizliğini sürdürürken, İletişim Başkanlığı'nın konuyla ilgili açıklama yapacağı duyuruldu.

Bakan Berat Albayrak'ın 'istifasıyla' ilgili son dakika gelişmesi: İletişim Başkanlığı açıklama yapacak

Bakan Albayrak'ın dün Instagram hesabından yaptığı istifa paylaşımı bir anda ülkenin gündemine oturdu. İstifa konusu belirsizliğini sürdürürken, Habertürk'ün son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Berat Albayrak'ı istifasıyla ilgili açıklama yapacak.

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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımıSon dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı açıklamayla 'sağlık sorunları sebebiyle' istifa ettiğini duyurdu. Bu gelişme sonrası tüm Türkiye istifanın gerçek olup olmadığını, kabul edilip edilmediği merak etmeye başladı. Konunun üzerinden saatler geçmesine rağmen hiçbir açıklama yapılmazken, gelen son bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı konuyla ilgili açıklama yapacak.

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