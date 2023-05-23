HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Bilgin'den taşeron işçiler, memur maaşları ve EYT'lilerin ilk maaşlarıyla ilgili açıklama

Bakan Bilgin'den taşeron işçiler, memur maaşları ve EYT'lilerin ilk maaşlarıyla ilgili açıklama

23.05.2023 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. EYT'lilerin işlemlerinin bu hafta veya önümüzdeki hafta tamamlanacağını belirten Bilgin, "Maaşları birikmiş olarak yatacak hesaplarına." dedi. 100 bin civarındaki taşeron işçiyle ilgili çalışmaların yapılacağını da duyuran Bilgin, "Memurlarla ilgili çok ciddi bir düzenleme yapacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin'den taşeron işçiler, memur maaşları ve EYT'lilerin ilk maaşlarıyla ilgili açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber canlı yayınında EYT’lilerin ilk maaşı, memur zammı ve geçici işçilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu 2 yılı aşkın süre içerisinde bir çok sorunla karşı karşıyaydık, bunları çözdük. EYT ilk aşamada 2 milyon 250 bin yurttaşımızın yararlanacağı bir şeydi. Müracaat daha düşük oldu. Bazıları emekli olmak istemedi. Kalan miktar bu hafta veya önümüzdeki hafta tamamlanacak. Maaşları birikmiş olarak yatacak hesaplarına.

Kamu toplu sözleşmesini yaptı. 700 bini aşkın işçimizle çok güzel bir sözleşme yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı yüzde 45 zam oranıyla. İşçilerimiz sağ olsunlar Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek için gitmek istediler. Bakanlığımızın bahçesini çiçek bahçesine dönüştürdüler.

vedatbilgin

TAŞERON İŞÇİLER

Taşeron işçilerden geçtiğimiz yıllarda 900 bini kadroya geçirildi. Yaklaşık 100 bin civarında kalan bir grup var. Depremden dolayı Meclis'in ara vermesi o dosyanın gelmesinin gecikmesine yol açtı. Çalışmalarımız sürüyor bu konuda. Planlamamız hazır.

"MEMURLARLA İLGİLİ CİDDİ BİR DÜZENLEME YAPACAĞIZ"

Memurlarla ilgili çok ciddi bir düzenleme yapacağız. En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak şekilde açıklandı. Belediye çalışanları konusunda, bazı işler yanlış yapılmış belediyelerde. Bunları düzenleyeceğiz. Çalışma hayatının hangi sorunu varsa bunu biliyoruz. Tamamına yakınını çözdük çok az kaldı."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Akar'ı kızdıran sözler: Nereden çıktı bu? Kim yapacak, kim söylüyor?Bakan Akar'ı kızdıran sözler: Nereden çıktı bu? Kim yapacak, kim söylüyor?
'Kılıçdaroğlu'na gelen telefon' iddiası kulisleri hareketlendirdi!'Kılıçdaroğlu'na gelen telefon' iddiası kulisleri hareketlendirdi!
Ümit Özdağ'dan flaş 2. tur açıklaması! Gözler o görüşmeye çevrildiÜmit Özdağ'dan flaş 2. tur açıklaması! Gözler o görüşmeye çevrildi
Anahtar Kelimeler:
Vedat Bilgin

En Çok Okunan Haberler

Babala TV'nin Kılıçdaroğlu videosunun tanıtımı yayınlandı!

Babala TV'nin Kılıçdaroğlu videosunun tanıtımı yayınlandı!

Erdoğan'dan dikkat çeken enflasyon mesajı!

Erdoğan'dan dikkat çeken enflasyon mesajı!

"Yanlışlıkla fuhuş baskını yedik" diyerek anlatmaya başladı! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

"Yanlışlıkla fuhuş baskını yedik" diyerek anlatmaya başladı! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

Kamu işçisinin zamlı maaşları için ödeme tarihi belli oldu

Kamu işçisinin zamlı maaşları için ödeme tarihi belli oldu

AK Parti'den 'Sinan Oğan' sözleri

AK Parti'den 'Sinan Oğan' sözleri

Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek mi? Zafer Partisi'nden açıklama geldi

Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek mi? Zafer Partisi'nden açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Cenazede şoke eden anlar! Para sorunca...

Cenazede şoke eden anlar! Para sorunca...

17 yıldır tek bir lokma yemek yemedi! “Kendimi aç hissetmiyorum”

17 yıldır tek bir lokma yemek yemedi! “Kendimi aç hissetmiyorum”

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Görenler ne olduğunu anlayamadı! Pitonla adamı dövdü

Görenler ne olduğunu anlayamadı! Pitonla adamı dövdü

Türk ailenin başına talih kuşu kondu!

Türk ailenin başına talih kuşu kondu!

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.