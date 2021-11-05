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Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

05.11.2021 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyenin belirlenmesi düşüncesiyle hareket ediyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2022 yılı asgari ücret görüşmeleri öncesinde açıklama yaptı. Bilgin, "Asgari ücret ile ilgili hepimizin yaptığı hesaplar var. Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi düşüncesiyle hareket ediyoruz" dedi. Bakan Bilgin, asgari ücret ile ilgili yaklaşık 2 bin 500 muhtelif sektörde çalışan işçi, işveren, yöneticiler, esnaf başka mesleklerden insanları kapsayan bir araştırma yaptıklarını söyledi. Bakan, "Bu bizim için bir kamuoyu beklentisini de gösterme şeklinde bir çalışma olacak. Hesaplarımızı yaparak işçilerimizi koruyacak asgari ücret meselesini gündemden çıkaracak bazı rahatlamalar sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da bugünkü açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en hassas olduğu hususlardan birisinin 'vatandaşların enflasyona ezdirilmemesi" olduğunu söyleyerek, "İlgili bakanlıklarımızla güçlü bir iş birliği içinde çalışıyoruz, asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücreti belirlemek amacıyla Aralık başında toplanması bekleniyor. İşçi temsilcilerinin yanı sıra işveren temsilcileri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görüşmelere katılacak. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), asgari ücretin vergiden muaf tutulmasını talep ediyor.

Uzman Çelik'ten pahalılık uyarısı

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden Doç. Dr. Aziz Çelik, asgari ücret görüşmelerine dair ANKA haber ajansına yaptığı açıklamada, bugüne kadar 20 asgari ücret görüşmesinin 16’sında işverenin dediğinin olduğunu söyledi. Çelik bu seneki asgari ücrete dair şöyle konuştu:

"Bu sene pahalılık her zamankinden çok daha yoğun hissediliyor. Özellikle pandeminin ardından yoğun bir fiyat artışı var. Bunu, TÜİK verisi açıklasa da açıklamasa da hayatın her alanında emekçiler hissediyor. Dolayısıyla pahalılıkla mücadelenin en önemli yolu da gelirleri arttırmaktır. Fiyatlar bir sonuç. Piyasada oluşan fiyatlar spekülasyon sonucu oluşmuyor. Ekonomideki bozukluk sonucu oluşuyor. Fiyat artışlarının pahalılığa düşmesini engellemenin yolu, gelirleri yani ücretleri arttırmaktır. Dolayısıyla bu sene asgari ücrete ilişkin beklentinin her zamankinden yüksek olduğunu düşünüyorum."

Türkiye'de yüzde 50-60 arasında bir kesimin asgari ücretle zalıştığını söyleyen Çelik, "Geçmişte asgari ücret diğer ücretleri yukarıya doğru çekerdi. Şu anda diğer kesimlerin pazarlık gücü sınırlı olduğu için onların ücreti yeterince artmıyor, yeterince artmadığı için de toplumda bir asgari ücretlileşme gözüküyor. Asgari ücret ortalama ücret haline geliyor. O yüzden ortalama ücreti konuşuyor gibi konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum asgari ücreti" dedi.

Geçen yılki görüşmeler

Türkiye'de 2020 yılı sonunda, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin bekar ve çocuğu olmayan bir çalışan için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmişti. Görüşmelerde, evli ve üç çocuğu olan bir çalışan için ise net asgari ücret 3 bin 13 lira 72 kuruş olarak kararlaştırılmıştı.

DW, ANKA / HT,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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