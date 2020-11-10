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  4. Bakan bir daha baktı! Oyuncak köpeği yürüyüşe çıkardı

Bakan bir daha baktı! Oyuncak köpeği yürüyüşe çıkardı

İLGİNÇ HABERLER  | 10.11.2020 08:58 | Son Güncelleme

Çekya’da yaşanan bir olay görenleri hayrete düşürdü. Covid-19 tedbirleri kapsamında saat 21:00’den sonra dışarı çıkmanın yasak olduğu ülkede bir adam tasma taktığı oyuncak köpeğini gezdirirken polislere yakalandı.

Bakan bir daha baktı! Oyuncak köpeği yürüyüşe çıkardı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21:00’den sonra sokağa çıkmanın yasak olduğu Çekya’da ilginç bir olay yaşandı.

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Yaratıcı bir yöntemle kendine sokağa çıkma bahanesi yaratan adam görenleri hayrete düşürdü. Büyük bir oyuncak köpeğe tasma takarak gerçek süsü vermeye çalışan adam polisler tarafından yakalandı. Haber yapmak için meydanda olan basın tarafından fotoğrafları çekilen adam önce görünmeden kaçmaya çalıştı.

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Kaçamayacağını anladığında köpeğimi gezdiriyorum, yasa dışı bir şey yapmıyorum diyerek kendini savunmaya çalışan adam polislerden kaçamadı. Polisler tarafından gözaltına alınan genç adam yaptığından pişman olduğunu söylediği için herhangi bir ceza verilmeden eve gönderildi. Ertesi gün yerel medya tarafından takip edilen adam, yaptığının sanatsal bir şaka olduğunu söyledi.

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