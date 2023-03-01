Bakan Bozdağ'dan 'fahiş kira artışı' açıklaması! "Soruşturmalar sadece müteahhitler üzerinden yürümüyor"

Bakan Bozdağ, Şanlıurfa AFAD Koordinasyon Merkezinde yaptığı konuşmada deprem sonrası başlatılan hukuki süreçlere dair değerlendirmelerde bulundu.

"VATANDAŞLARIMIZIN ŞİKAYETİ HALİNDE SORUŞTURMALAR BAŞLATILDI"

Fahiş kira fiyatlarına ilişkin açıklama yapan Bozdağ, "Vatandaşlarımızın şikayeti halinde pek çok cumhuriyet başsavcılığı soruşturma başlatmış ve onlarla ilgili adli süreçleri işletmektedir. Hukuk içerisinde bunlarla ilgili yapılması gereken her ne var ise başsavcılıklarımızın yaptığını ve bundan sonra da yapacağını ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

"SORUŞTURMAYA KONU OLANLAR SADECE MÜTEAHHİTLER DEĞİL"

Bakan Bozdağ deprem sonrası yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar hakkında ise şu açıklamayı yaptı:

"Deprem felaketi nedeniyle ceza soruşturmasına konu olanlar sadece müteahhitler değildir. Ama kamuoyunda sanki sadece müteahhitler üzerinden yürüyen bir soruşturma varmış gibi bir değerlendirme yapılıyor, bu yanlıştır. İşin doğrusu şudur; bir inşaatın tamamlanmasında bir binanın temelinden bitimine kadar geçen süreç içerisinde katkısı olan herkes bu işin içinde. Yani diyelim ki; ruhsat izni veren, kullanma izni veren, denetim yapan, fenni mensup, demirci, ustası, elektrikçisi kim varsa hasılı kolan değiştirdi, bir takım imara aykırı düzenleme yaptı… Kim var ise bunların hepsi soruşturulacak ve bunlarla ilgili karar alınacaktır. Kimlerin ne kadar kusurlu olduğu kusuru tespit edilerek bu soruşturmalar ilerleyecektir. Sadece müteahhitlere yönelik bir çalışma olduğu söz konusu değildir."

