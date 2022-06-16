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Bakan Bozdağ'dan, polise yumruk atan DBP'li Saliha Aydeniz'le ilgili açıklama

16.06.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kadıköy'de polise yumruk atan DBP'li Saliha Aydeniz'le ilgili yaptığı açıklamada, fezlekenin önümüzdeki hafta TBMM'ye geleceğini söyledi.

Bakan Bozdağ'dan, polise yumruk atan DBP'li Saliha Aydeniz'le ilgili açıklama

Kadıköy'de polise yumruk atan DBP'li Saliha Aydeniz hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin yeni gelişme yaşandı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aydeniz hakkındaki fezlekenin önümüzdeki hafta Meclise geleceğini ifade ederek, "Saliha Aydeniz'le ilgili 80 fezleke var. Bununla birlikte birlikte 81 fezleke olacak. Takdir Meclisindir." dedi

Bozdağ açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Muhtemelen önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığına fezleke iletilmiş olur. Ondan sonraki süreç Meclisin takdirindedir. Bildiğiniz gibi Anayasa ve Adalet komisyonlarından oluşan karma komisyon öncelikle konuyu görüşmekte. Dokunulmazlığın kaldırılması yönünde bir rapor verdiği takdirde konu Genel Kurul’a gelmekte ve Genel Kurul’daki görüşmeler, oylamalar sonucunda eğer dokunulmazlığın kaldırılmasına karar verilirse, dokunulmazlığı kalkmaktadır.

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Bekir Bozdağ

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