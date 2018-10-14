Bakan Cahit Turhan Trabzon'da kamu yatırımlarını inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Trabzon'da yapımına devam edilen kamu yatırımlarını inceledi.

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bakan Turhan'ın, beraberinde Trabzon Valisi Yücel Yavuz ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ile il merkezi ve ilçelerindeki bazı yatırımları incelediği belirtildi.

Maçka ilçesinde yapım devam eden tüneller ile Zigana karayolunda yetkililerden bilgi alan Bakan Turhan'ın, çalışmaları sürdürülen Kanuni Bulvarı ile Kaşüstü kavşağında da incelemede bulunduğu aktarıldı.

