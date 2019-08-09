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BAKAN ÇAVUŞOĞLU, 110 BÜYÜKELÇİ İLE BİRLİKTE SAMSUN'DA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 13:22 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile 110 büyükelçi 11’inci Büyükelçiler Konferansı kapsamında Samsun’a gelerek bir dizi ziyarette bulundu.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile 110 büyükelçi 11’inci Büyükelçiler Konferansı kapsamında Samsun’a gelerek bir dizi ziyarette bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11’inci Büyükelçiler Konferansı kapsamında yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli 110 büyükelçi ile birlikte Samsun’a geldi. Bakan Çavuşoğlu ve beraberindeki heyeti Samsun Çarşamba Havalimanı’nda, Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri karşıladı. Bakan Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet ilk olarak Bandırma Müze Gemisi’ni ziyaret etti. Bakan, Çavuşoğlu, burada bulunan Atatürk ve silah arkadaşlarının balmumu heykelleri, Atatürk’ün kıyafetleri, beylik tabancası, fotoğraflarının bulunduğu bölümleri gezip bilgi aldı. Bakan Çavuşoğlu ardından, büyükelçiler ile birlikte Atatürk Anıtı’nı ziyaret etti. Burada Anıta çelenk sunup Anıt Şeref Defterini imzaladı.

Yazdığı metni okuyan Bakan Çavuşoğlu, “Dışişleri Bakanlığı olarak 11’inci Büyükelçiler konferansımızın son gününde dünyanın dört bir yanında görevli büyükelçilerimizle bundan tam bir asır önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının istiklal mücadelesinin meşalesini yaktıkları noktada bulunmaktan ve kentim simgesi niteliğinde Atatürk Anıtı’nı ziyaret etmekten kıvanç duyuyoruz. Aziz milletimiz tarihin her döneminde olduğu gibi bağımsızlığından ödün vermeyeceğini ve kendi iradesinin üstünde bir irade tanımayacağını Samsun’da 19 Mayıs 1919 da başlayan ve cumhuriyetimizin ilanıyla taçlanan yolculukta tüm dünyaya duyurmuştur. Aradan geçen 100 yılın ardından Türkiye bu gün yurtta barış dünyada barış ilkesi doğrultusunda artan imkan ve kabiliyetleriyle girişimci ve insani bir dış politika takip etmekte ve tüm dünyada itibarını her geçen gün artırmaktadır. Milli mücadelenin 100'üncü yıl dönümünde sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin 2023 hedeflerine ve ötesine taşımak için aziz milletimizden aldığımız güçle kararlı bir biçimde çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile cumhuriyetimizin kurucu gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız ve bayrağımız uğuruna canlarını feda eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, ardından samsun Valisi Osman Kaymak’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.

Görüntü Dökümü:
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-Dıışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve büyükelçilerin karşılanması
-Ziyaretlerden detay
-Baan Çavuşoğlu'nun şeref defterine imzaladığı metni okuması

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)

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