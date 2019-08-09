HABER

Bakan Çavuşoğlu, 110 büyükelçi ile birlikte Samsun'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 13:29 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile 110 büyükelçi, 11’inci Büyükelçiler Konferansı kapsamında Samsun’a gelerek çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, 110 büyükelçi ile birlikte Samsun'da

Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile 110 büyükelçi, 11’inci Büyükelçiler Konferansı kapsamında Samsun’a gelerek çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11’inci Büyükelçiler Konferansı kapsamında yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli 110 büyükelçi ile birlikte Samsun’a geldi. Bakan Çavuşoğlu ve beraberindeki heyeti, Samsun Çarşamba Havalimanı’nda Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri karşıladı.
Bakan Çavuşoğlu ve heyet, ilk olarak Bandırma Müze Gemisi’ni ziyaret etti. Çavuşoğlu, burada bulunan Atatürk ve silah arkadaşlarının balmumu heykelleri ile Atatürk’ün kıyafetleri, beylik tabancası ve fotoğraflarının bulunduğu bölümleri gezip bilgi aldı. Ardından, büyükelçilerle birlikte Atatürk Anıtı’nı ziyaret etti. Anıta çelenk bırakıp, Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı. Yazdığı metni okuyan Bakan Çavuşoğlu, “Dışişleri Bakanlığı olarak 11’inci büyükelçiler konferansımızın son gününde dünyanın dört bir yanında görevli büyükelçilerimiz ile bundan tam bir asır önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının istiklal mücadelesinin meşalesini yaktıkları noktada bulunmaktan ve kentin simgesi niteliğinde Atatürk Anıtı’nı ziyaret etmekten kıvanç duyuyoruz. Aziz milletimiz tarihin her döneminde olduğu gibi, bağımsızlığından ödün vermeyeceğini ve kendi iradesinin üstünde bir irade tanımayacağını, Samsun’da 19 Mayıs 1919'da başlayan ve Cumhuriyetimizin ilanıyla taçlanan yolculukta tüm dünyaya duyurmuştur. Aradan geçen 100 yılın ardından Türkiye, bugün yurtta barış, dünyada barış ilkesi doğrultusunda artan imkan ve kabiliyetleriyle girişimci ve insani bir dış politika takip etmekte ve tüm dünyada itibarını her geçen gün artırmaktadır. Milli mücadelenin 100'üncü yıl dönümünde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemizin 2023 hedeflerine ve ötesine taşımak için aziz milletimizden aldığımız güçle, kararlı bir biçimde çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız ve bayrağımız uğuruna canlarını feda eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.
Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Samsun Valisi Osman Kaymak’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

FOTOĞRAFLI

Bakan Çavuşoğlu, 110 büyükelçi ile birlikte Samsun'daBakan Çavuşoğlu, 110 büyükelçi ile birlikte Samsun'daBakan Çavuşoğlu, 110 büyükelçi ile birlikte Samsun'daBakan Çavuşoğlu, 110 büyükelçi ile birlikte Samsun'da

Antalya'da şaşkınlık veren olay! Kulağından canlı kelebek çıktı Antalya'da şaşkınlık veren olay! Kulağından canlı kelebek çıktı
Tarlada çalışan işçilerin bulduğu yaralı delice kuşu DKMP’ye teslim edildiTarlada çalışan işçilerin bulduğu yaralı delice kuşu DKMP’ye teslim edildi
Şırnak'ta, su samuru görüntülendiŞırnak'ta, su samuru görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afrin'deki üs bölgesine hain saldırı! Yaralı askerler var

Afrin'deki üs bölgesine hain saldırı! Yaralı askerler var

Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın asırlık mezar taşları böyle temizleniyor

Bir benzeri daha yok! İşte UNESCO'nun İslam mezarlığı

Denizli'de depremin ardından cami ve araçlardan anonslar yapılyor

Şiddetli depremle sarsılmıştı! Camilerden bu anonslar yapılıyor

Dünyanın en büyük mermer kenti: Stratonikeia Antik Kenti

Burası dünyanın en büyüğü! 3 bin 500 yıllık kalıntılara ulaşıldı

Milli Mücadele dönemi belgeleri ilk kez yayımladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İzmir'deki siyanürlü aile katliamında yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

'Kırmızı gözlü, siyah pelerinli, cinsiyeti olmayan biriyle...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.