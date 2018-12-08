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Bakan Çavuşoğlu: 200 binden fazla Litvanyalı Alanya'yı ziyaret etmiş olacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.12.2018 17:14 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yılın sonuna kadar 200 binden fazla Litvanyalının Alanya'yı ziyaret etmiş olacağını söyledi.

Hasan DEMİRBAŞ- Emrah GÜL/ANTALYA (DHA) DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yılın sonuna kadar 200 binden fazla Litvanyalının Alanya'yı ziyaret etmiş olacağını söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde, Litvanyalı mevkidaşı Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius ile Litvanya Alanya Fahri Konsolosluğu'nun açılışına katıldı. Konsolosluğun açılış kurdelesini kesen Bakan Çavuşoğlu, burada anı defterini imzaladı. Ardından bir otelde Litvanya'nın Alanya Konsolosu olan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin için belge teslim töreni düzenlendi. Törene Bakan Çavuşoğlu, Bakan Linas Linkevicius, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Antalya'da film çekiminde bulunan oyuncu Necati Şaşmaz ile çok sayıda davetli katıldı. 'LİTVANYA'NIN İŞGALİNİ HİÇ TANIMADIK' Litvanya'nın Türkiye için çok kıymetli olduğunu belirten Çavuşoğlu, her yıl çok sayıda Litvanyalı ziyaretçiyi ağırladıklarını söyledi. Bu yılın sonuna kadar 200 binden fazla Litvanyalının Alanya'yı ziyaret etmiş olacağını kaydeden Çavuşoğlu, "Halktan halka ilişkileri güçlendirmek, parlamento ilişkilerini derinleştirmemiz lazım. İşbirliğimiz artıyor. İki bakan olarak her fırsatta bir araya geliyoruz. Litvanya bu yıl bağımsızlığının 100'üncü yılını kutluyor. Gönülden tebrik ediyorum. Türkiye, Litvanya'nın işgalini hiç tanımamıştır. Her zaman bağımsız devlet olarak tanıdık" dedi. LİTVANYA'NIN 6 FAHRİ KONSOLOSU ALANYA'DA Tüm dünyada girişimci ve insani dış politika izlemeye çalıştıklarını vurgulayan Mevlüt Çavuşoğlu, dünyaya barış getirmek için çaba sarf ettiklerini kaydetti. Girişimci oldukları kadar insani de olduklarını anlatan Çavuşoğlu, "Dünyadaki gelişmeleri takip ederseniz, -o kadar yoğun ki- eskiden ikili ilişkiler gündemde eskiden birkaç konu vardı. Şimdi saatlerce oturup konuşuyoruz, ikili konuları bile bitirmek mümkün olmuyor. İkili konuların yanında bölgesel konular var. Bugünkü dış politikayı tek başına bakanların ve diplomatların yürütmesi mümkün değil. Türkiye olarak dış politikamızı hep birlikte yürütmeye çalışıyoruz. Fahri konsolosluklar halklar arasındaki teması artırmakta önemli görevler yapıyor. Türkiye'de 6'ncı Litvanya fahri konsolosluğunu açtık. Eskişehir'dekini yeniden açarsak 7 olacak. Kapadokya'da da bir fahri konsolosluğun onayını verdim. Orada da Alanyalı bir kardeşimize bu görevi vereceğim. Diplomaside her yerde Antalyalılar var" diye konuştu. LİTVANYA'NIN ÜÇTE BİRİ TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETTİ Konuk Bakan Linas Linkevicius ise bugüne kadar Litvanya'nın üçte birinin Türkiye'yi ziyaret ettiğini söyledi. Antalya'nın Litvanyalılar için önemli olduğunu belirten Linkevicius, özellikle Alanya'da fahri konsoloslarının bulunmasının yerinde bir karar olduğunu kaydetti. DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARA KODLAMA PROGRAMI Memleketi Alanya'da temaslarını sürdüren Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Okulu'ndaki programa katıldı. Microsoft'un down sendromlu çocuklara yönelik başlatacağı kodlama programının açılışını yapan Mevlüt Çavuşoğlu, burada çocuklarla tek tek ilgilendi. Okulu gezen Çavuşoğlu, programı çok değerli bulduğunu çok önemsediğini söyledi.

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