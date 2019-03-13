Bakan Çavuşoğlu, 60+ Tazelenme Üniversitesinde kazak giydi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yenilenmek ve tazelenmek için 60 yaşın şart olmadığını belirterek, "Kendi bakanlığım da dahil kendimizi yenileyemiyorsak, kes, kopyala, yapıştır, döngüsünün içinde dönüp duruyoruz" dedi. Bakan Çavuşoğlu, 60+ Tazelenme Üniversitesi erkek öğrencisinin ördüğü bir kazağı da giydi.

Bakan Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) 60+ Tazelenme Üniversitesinin Atatürk Konferans Salonu’ndaki dersine katıldı. Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, AÜ’nün yaptığı 60+ Tazelenme Üniversitesi projesinin Türkiye için bir model olduğunun altını çizdi.

Bugün herkesin tazelenmeye, yenilenmeye ihtiyacı olduğunu dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Dünyada o kadar hızlı gelişmeler oluyor ki. Her yaşın yanı sıra gençlerimizin de yenilenmeye ihtiyacı var. Zihinsel değişimi, dönüşümü iyi başarmamız gerekir. Üniversitede okuyan öğrencilerimize de ilham kaynağı oluyorsunuz. Öğrencilik yıllarında en büyük eksiğimiz hatamız, ’hele üniversite bitsin ondan sonra öğreniriz’di. Öğrencilerin yüzde 90 dil konusunu ihmal eder. Bugün her şey dijital ortamda var, yeter ki çalışalım. Kendi bakanlığım da dahil kendimizi yenileyemiyorsak, kes, kopyala, yapıştır, döngüsünün içinde dönüp duruyoruz. Bugün olumlu anlamda da olumsuz anlamda da hızlı dönüşüm var. Kendimizi yenilemek için tazelenmek için 60 yaş şart değil. Şimdi fırsat buldukça dil öğrenmeye çalışıyorum. Rusça’yı orta noktaya getirdim. Sayın Putin’le şakalaşacak kadar konuşabiliyorum. Ama sadece kendi alanımla ilgili değil, diğer alanlarda da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bir gün fırsat olur doktoramızı da tamamlarız. AÜ’de işimiz garanti. Neden biliyor musunuz? Fahri doktora unvanı verdiler. Üniversite unvan verdiği kişiye kürsü vermek zorunda ama ben öğrenci olarak gelmeyi tercih ederim" ifadelerine yer verdi.

Bakan Çavuşoğlu, Yaşlılık Üniversitesi öğrencilerinden şehir için ürettikleri fikir ve düşünceleri belediye başkanları ile paylaşmalarını ve yaşadıkları kenti sahiplenmeleri tavsiyesinde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, öğrencilerin YÖK ile ilgili taleplerini de yakından takip edeceğini sözlerine ekledi.

"Aktif yaşlanma önemli bir konu"

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise bundan sonraki süreçte YÖK’ün onayıyla bir müstakil üniversiteye dönüşmesini hep birlikte başaracaklarını söyledi.

Aktif yaşlanmanın bu yüzyılın en önemli konularından birinin olduğunun altını çizen Türel, "Hayatta satın alamayacağınız şeylerden biri de tecrübedir. Yaşayarak tecrübe edinebilirsiniz. Bu projeye emeği geçen herkesi katkı koyan öğrencileri kutluyorum. Benim de tazelenme üniversitesinin öğrencisi olmama 5 yıl kaldı. Bu proje kapsamında aktif yaşlanma merkezimiz hizmete girdi. Artık o merkez de bina olarak yetmiyor. Yeni bir binaya ihtiyacımız var. Muratpaşa ilçesine Gökçen Özdoğan Enç bir bina kazandıracak" diye konuştu. "Mutluluk üniversitesi"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, yaşanan yaşlıların edindikleri tecrübelerle hayatın ortasında durması gerektiğin ve gençlere yol göstermesi gerektiğini bildirdi. Prof. Dr. Ünal, bir sosyal sorumluluk projesi olarak başlayan tazelenme üniversitesinin zamanla mutluluk üniversitesine dönüştüğünün altını çizdi.

AK Parti Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Gökçen Özdoğan Enç, sosyal belediyeciliğin göstergesi olarak AÜ 60+ Tazelenme Üniversitesinin bir kampüsünü Muratpaşa ilçesine kazandırmak istediklerini belirtti.