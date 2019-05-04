HABER

Bakan Çavuşoğlu: "60 yıla yakın süredir Kıbrıs Türk halkı, siyasi eşitliğe dayanan kalıcı bir çözüm için üzerine düşeni yapmıştır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2019 13:56 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "60 yıla yakın süredir Kıbrıs Türk halkı, siyasi eşitliğe dayanan kalıcı bir çözüm için üzerine düşeni yapmıştır" dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC’de "Küresel Gazeteciler Konseyi Medya Buluşması" etkinliğine katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "60 yıla yakın süredir Kıbrıs Türk halkı, siyasi eşitliğe dayanan kalıcı bir çözüm için üzerine düşeni yapmıştır" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC’de "Küresel Gazeteciler Konseyi Medya Buluşması" etkinliğine katıldı. Konseyin ilk toplantısının KKTC’de yapılmasının çok anlamlı olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Mevcut şartlar altında KKTC’nin tüm dünyada görünürlüğünü arttırmak için ve uluslararası alanda sesinin daha fazla duyulması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Şartların kolay olmadığını biliyoruz. Mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

"60 yıla yakın süredir Kıbrıs Türk halkı, siyasi eşitliğe dayanan kalıcı bir çözüm için üzerine düşeni yapmıştır"
Kıbrıs davasının çok iyi anlaşılması ve anlatılması noktasında toplantının önemine dikkat çeken Çavuşoğlu, “Kıbrıs davasında KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının haklı davasını çok iyi bir şekilde anlama ve anlatma bakımından da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. 60 yıla yakın süredir Kıbrıs Türk halkı, siyasi eşitliğe dayanan kalıcı bir çözüm için üzerine düşeni yapmıştır. Yıllarca müzakereler yaptık, planlar ortaya çıktı, fakat maalesef henüz daha bir kalıcı bir çözüme ulaşamadık. Türkiye, KKTC ve Kıbrıs Türk halkı, her zaman çözümden yana olmuştur ama bugün bir çözüm yoksa, son 5 yıldır Dışişleri Bakanı olarak da çok yakından gözlemledim, bunun sebebi Rum tarafının hiçbir şeyi Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmak istememesinden kaynaklanıyor. Çözümle ilgili yaşadığımız süreçte son noktaya geldiğimiz zaman özellikle 2017’de Ocak ve Temmuz ayında Cenevre ve Crans-Montana konferanslarında Rum tarafının daha önce iki liderin ve müzakerecilerin mutabakat sağladığı konulardan bile geri adım attığını gözlemledik. Bugün Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına baktığımız zaman yeni bir müzakerenin başlaması için ortak bir zemin olmadığını söyledik. Tüm seçenekler dahil hepsinin müzakere edilmesi, hangisi olacaksa müzakereye açık olduğumuzu da söyledik. Herhangi bir seçeneği dayatmıyoruz. Herhangi bir seçeneğin de bize dayatılmasını doğru bulmuyoruz. Önümüzdeki süreçte bu çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

"Rum kesiminin Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmak istemediği başka konular da var"
Rum tarafının Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmadığı konular olduğuna değinen Çavuşoğlu, “Diğer taraftan Rum kesiminin Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmak istemediği başka konular da var. Örneğin Kıbrıs etrafındaki rezervler. Tüm platformlarda, Rum tarafının tek taraflı faaliyetlerine karşı olduğumuzu söyledik. Bugün maalesef Rum tarafının tek taraflı faaliyetlerini gördük. Kıbrıs Türk tarafının bu rezervler üzerindeki hakları garanti altına alınmamıştır. Biz de garantör ülke olarak gerekli adımları atıyoruz. KKTC’nin ruhsat verdiği alanlarda sondaj gemilerimiz, araştırma gemilerinin faaliyetlerini başlattı ve başlıyor” diye konuştu.
Daha önce mutabakat sağlanan bazı güven artırıcı adımlar noktasında Rum tarafının geri adım atmaya başladığını belirten Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Kıbrıs Türk halkını yok sayan, siyasi eşitliği temelden, kökten yok sayan ve Kıbrıs Türk halkının iradesini yok sayan bir çözümü bizim kabul etmemiz mümkün değil. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte yapıcı tutumumuzu sergileyeceğiz ama Kıbrıs Türk halkının, KKTC’nin ve Türkiye’nin haklarını korumak için ne yapılması gerekiyorsa onu da birlikte yapacağız."

Rezalet! Öğrencilerine fotoğraflarını yollayıp... Rezalet! Öğrencilerine fotoğraflarını yollayıp...
Karamollaoğlu: Oylarımızı yüzde 100'ün üzerinde artırdıkKaramollaoğlu: Oylarımızı yüzde 100'ün üzerinde artırdık
Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Sınıra komando ve zırhlı araçlar sevk edildi!

Sınıra komando ve zırhlı araçlar sevk edildi!

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Kimse farketmedi

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Kimse farketmedi

Adana'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

Adana'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Diğer Haberler
Karamollaoğlu: Oylarımızı yüzde 100'ün üzerinde artırdık

Karamollaoğlu: Oylarımızı yüzde 100'ün üzerinde artırdık

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak, AK Parti'de kalarak mücadele mi edecek?

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'Basın özgürlüğü' açıklaması

Fahrettin Altun'dan 'Basın özgürlüğü' açıklaması

TBMM'nin en genç milletvekili Malezya’nın en genç bakanıyla görüştü

TBMM'nin en genç vekili Malezya’nın en genç bakanıyla görüştü

Ekrem İmamoğlu müjdeyi sosyal medyadan duyurdu! Ulaşım ve su indirimi talimatı

İmamoğlu müjdeyi sosyal medyadan duyurdu!

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy istifa etti!

AK Parti İl Başkanı istifa etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.