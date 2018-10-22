Bakan Çavuşoğlu AA Editör Masası'na konuk olacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın saat 10.00'da Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Çavuşoğlu, AA Editör Masası’nda, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından yaşanan gelişmeler, Türk-Amerikan ilişkilerindeki normalleşme süreci, Suriye krizindeki son durum, 27 Ekim'de İstanbul'da Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa arasında düzenlenecek Suriye konulu liderler zirvesi, Yunanistan'la ilişkiler ve Doğu Akdeniz'de Yunan-Rum tarafının tek taraflı adımlarıyla artan tansiyon gibi bir dizi konuda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
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