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Bakan Çavuşoğlu: "ABD, BM Filistin Mültecilerine Yardım Ajansına yardımları kesti. Bu açığı kapatmak için diğer ülkelerle birlikte çalışıyoruz."

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 21:52 | Son Güncelleme

Bakan Çavuşoğlu: "ABD, BM Filistin Mültecilerine Yardım Ajansına yardımları kesti. Bu açığı kapatmak için diğer ülkelerle birlikte çalışıyoruz."


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