Bakan Çavuşoğlu: “ABD, bu konuda kendine güveniyorsa çalışma grubuna evet demeli”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “ABD’nin bazı iddiaları oldu, S-400’ün F-35’ler dahil NATO sistemine verebileceği zararlar konusunda. Bizde bu iddialara katılmamakla birlikte bu konuda son sözü uzmanların söylemesi gerektiğini söyledik ve ortak bir çalışma grubu teklifinde bulunduk. ABD, bu konuda kendine güveniyorsa bu iddiaların da eminse bu çalışma grubuna evet demesi gerekiyor” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ’Reform Eylem Grubu’ toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, bir gazetecinin, “Kriterler tamamlandıktan sonra vize serbestisini sağlayacağına inanıyor musunuz?” sorusuna şu cevabı verdi:

“AB sadece Türkiye’ye yönelik değil diğer ülkelere yönelik aldığı kararlar hatta bazı anlaşmalara zamanında uymadığı için güvenilirliği biraz sarsılmıştır. Vize serbestisi sadece bizim için değil Avrupa Birliği içinde önemlidir. Geri kalan 6 kriterin yerine getirilmesi için her kriter için bir çalışma grubu oluşturduk. 6 kriter üzerinde AB ile müzakerelerimizi yürütüyoruz. Bu müzakereler sürecinde her bir kriter için yakınlaşmaların olduğunu söyleyebilirim. Kriterlerin içindeki birçok konu bakımından yakınlaşmamız var ama bazı kriterler üzerinde hala çalışıyoruz, müzakere etmemiz gereken alanlar var, farklı anladığımız kelimeler var. Bunun üzerinde de müzakereleri sürdürüyoruz.” Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Sevgilisine taşındı! Pursaklar Belediyesinin yeni başkanı Ertuğrul Çetin oldu Erdoğan: Vize serbestisi sürecinde 72 kriterden 66'sını tamamlamış durumdayız

“ABD, bu konuda kendine güveniyorsa bu iddiaların da eminse bu çalışma grubuna evet demesi gerekiyor”

“S-400’lerin Temmuz-Haziran ayında Türkiye’ye gelmesi planlanıyor ancak süresiz erteleme iddiaları söz konusu. Böyle bir erteleme söz konusu mu?” sorusuna Çavuşoğlu, “S-400’ün Türkiye’ye getirilmesi konusunda bizim tarafımızdan erteleneceğine yönelik bir açıklama olmadı. Hiç alınmaması yönünde veya ertelenmesi yönünde ABD ve diğer ülkelerden yorumlar geldi, geliyor. Burada S-400 konusunda özellikle ABD’nin bazı iddiaları oldu. S-400’ün F-35’ler dahil NATO sistemine verebileceği zararlar konusunda. Bizde bu iddialara katılmamakla birlikte bu konuda son sözü uzmanların söylemesi gerektiğini söyledik ve ortak bir çalışma grubu teklifinde bulunduk. Bu ortak çalışma grubuna NATO’nun başkanlık etmesi gerektiğini söyledik. Türkiye tüm attığı adımlarda şeffaf ve kendine güvenen bir şekilde hareket ediyor. Bu konuda da ne yaptığımızı biliyoruz ama endişeler varsa da bunun için çalışma grubunu oluşturalım ve onlar inceleyip düşüncelerini, raporlarını bizimle paylaşsınlar. ABD, bu konuda kendine güveniyorsa bu iddiaların da eminse bu çalışma grubuna evet demesi gerekiyor. Son günlerde çalışma grubunun oluşturulması ve de görevi bakımından bazı görüş alışverişleri oldu. Önümüzdeki süreçte de karşılıklı teklifleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile Cumartesi günü bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğiz. Bu konuyu kendisiyle de telefonda değerlendireceğiz. Bizim burada yaklaşımımız son derece samimi, yapıcı ve ihtiyacımız olan bir sistemi müttefiklerimizden alamadığımız için acil ihtiyacımız olan sistemi Rusya en iyi teklifi verdiği ve bize de uyduğu için aldık. Bu konuyla ilgili tereddütler varsa bizde yapıcı önerilerde bulunduk ve buna ABD’nin de evet demesi gerekiyor. Böylece bu meseleyi de halletmiş oluruz iki müttefik olarak” yanıtını verdi.