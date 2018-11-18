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Bakan Çavuşoğlu: ABD ile ilişkilerimizi değerlendireceğiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 00:24 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''Amerika ile olan ilişkilerimizi 20'sinde Washington'a geçerek mevkidaşım Mike Pompeo ile enine boyuna değerlendireceğiz.'' dedi.

Bakan Çavuşoğlu: ABD ile ilişkilerimizi değerlendireceğiz

Çavuşoğlu, New York'taki temasları kapsamında, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nda, Türk toplumunun temsilcileri ile bir araya geldi.

ABD ile ilişkileri değerlendiren ve ilişkilerde çalkantılı günler yaşandığının bir gerçek olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, ''Herkes konuyu Rahip Brunson meselesine götürmeye çalıştı ya da bu problemle sınırlamaya çalıştı ama esas bizim ilişkilerimizi geren iki konu var. Bunlardan bir tanesi ABD'nin Suriye'de YPG/ PKK'ya destek vermesi. Aynı örgüt olduğunu bilmesine ve kabullenmesine rağmen, bu iş birliğini de zaruri görmesi gerçekten büyük bir hatadır.'' diye konuştu.

Münbiç'te üzerinde mutabık kalınan yol haritasının uygulamaya çalıştıklarını, ortak devriyelerin başladığını ancak bu yol haritasının sadece Münbiç ile sınırlı olmadığını belirten Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusunda YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerin istikrara kavuşturulmasının da bu yol haritasının bir parçası olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

'' Bu konuda birlikte adımlar atabilirsek ve bizim için tehdit oluşturan bu teröristleri buradan bertaraf edebilirsek, o o zaman gerçek anlamda ABD ile ilişkilerimiz daha sağlıklı bir düzeye gelebilir. İkinci bir konu da, 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ terör örgütüne karşı ve bu terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'e karşı bizim ulaştırdığımız dosyaların ve iade taleplerimizin bugüne kadar yerine gelmemesidir. Bu da ciddi bir gerginlik sebebi olmuştur. Her iki konuda da biz Türkiye olarak yüzde yüz değil yüzde bin haklıyız.''

Bakan Çavuşoğlu, "Amerika ile olan ilişkilerimizi 20'sinde Washington'a geçerek mevkidaşım Mike Pompeo ile enine boyuna değerlendireceğiz.'' dedi. (AA)

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ABD Mevlüt Çavuşoğlu Washington Mike Pompeo

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