Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye g\u00f6re, Bakan \u00c7avu\u015fo\u011flu ve ABD'li mevkida\u015f\u0131 Pompeo ile telefonda g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.\nG\u00f6r\u00fc\u015fmenin i\u00e7eri\u011fine ili\u015fkin bilgi payla\u015f\u0131lmad\u0131.\nKaynak: AAG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Do\u011fu Karadeniz i\u00e7in korkutan deprem a\u00e7\u0131klamas\u0131Kalorifer kazan\u0131 hayvan bar\u0131na\u011f\u0131na d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fcld\u00fcKu\u015fadas\u0131'nda g\u00fcn bat\u0131m\u0131 g\u00fczelli\u011fi