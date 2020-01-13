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  4. Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü

Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.01.2020 08:11 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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